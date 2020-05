Englase treeningvideo: kandmised

Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks. Täna on kavas kandmised.

Kandmised (lugesime kokku kusagil kümme erinevat võimalust paarilise kandmiseks, videosse sai 3+1) treenivad keha keskosa vastupidavust, kehaasendi terviklikkust ja haardetugevus.

Olenevalt kandmisviisist ja läbitava raja raskusest (näiteks pehmem pinnas või mäenõlvast üles) saavad hea koormuse ka jalad.

Kantav paariline saab samuti omajagu treeningut - vastase haardetangide vahel olek ja kaasa rappumine nõuavad samuti sitkust ja jõudu.

Lisaks tehnilisele poolele, mis harjutab erinevaid paarilise haaramise, tõstmise ja kontrollimise võimalusi, on kandmistel vabavõitleja jaoks oluline füüsiline ja vaimne roll - võitlusaladel (eelõkige maadlusosas) on kehakontaktis olemisel, peal lamava paarilise kehamassi kandmisel ja selle korrmuse all oma liigutuste sooritamisel suur osa.

Lapsed saavad kandmisi alustada kergematest raskustest või asendada need lohistamisega, kuniks ollakse valmis raskusi ka üles tõstma (ja paarilist ka selliselt hoidma, et teda ohtlikult maha ei kukutata).