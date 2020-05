Kaks nädalat pärast mängu Eestiga dopinguga vahele jäänud ukrainlase keeld jääb jõusse

Dopinguga vahele jäänud Ukraina jalgpallikoondise ründaja Artjom Besedin ei kasutanud õigust UEFA poolt määratud aastast võistluskeeldu edasi kaevata. Seega on nüüd tema 19. detsembrini kehtiv keeld lõplik.

Besedin tegi kaasa kõik 90 minutit, kui Ukraina alistas 14. novembril Zaporižžjas toimunud sõprusmängus Eesti 1:0. Kaks nädalat hiljem, 28. novembril andis ta positiivse dopinguproovi, kui tema koduklubi Kiievi Dünamo oli kaotanud Euroopa liiga alagrupikohtumises 3:4 Malmöle, vahendab Soccernet.ee.

Besedini õnneks lükati EM-finaalturniir järgmisesse aastasse, nii et seal on tal lubatud osaleda. Praeguseks on ta esindanud Ukraina koondist 13 korda ja löönud oma riigi eest kaks väravat.

Aine, millega ründaja vahele jäi, on fonturatsetaam, mida toodeti algselt Nõukogude Liidus 1983. aastal selleks, et aidata kosmonautidel pikkade missioonide ajal ärkvel püsida.