Balti e-jalgpalliturniir on jõudnud otsustavasse vooru

E-jalgpalliturniir Baltic eCup on jõudnud otsustavasse vooru, kui iga Balti riigi neli parimat pallivõlurit võtavad mõõtu play-off-mängudes.

Kolm Baltimaa kvalifikatsiooniturniiri on andnud igast riigist neli parimat, kes võistlevad otsustavas voorus esimese eksimuseni – libastumine tähendab turniiri kohest lõppu. Neli paremat ehk Markus Allast Eestist, Jegors Novikovs Lätist ning Rokas Filipavicius ja Matas Vareika Leedust on kindlustanud juba koha veerandfinaalis.

Nende neli vastast selguvad kaheksandikfinaalides, kus omavahel võtavad mõõtu eestlane Andreas Vaikla ja lätlane Ivans Lukjanovs, leedulane Ernestas Veliulis ja Läti liigat esindav ukrainlane Stanislav Netšiporenko, samuti Ukraina passiga Eesti liigat esindav Vladislav Homutov ja Läti kõrgliiga nigeerlasest mängumees Toluwalase Arokodare ning Eesti kõrgliigast Semen Beljakov ja Leedust Tomas Salamanavicius.

Esimese kahe vastasseisu võitjad mängivad teisipäeva õhtul veel ka vastavalt Novikovsi ja Filipaviciusega juba veerandfinaalis.

Kuidas kulges play-off'ide eel aga kvalifikatsiooniturniiri teine päev? Eesti eelturniiri teine päev tõi veelgi pingelisema lõpplahenduse kui esimene. Üksnes tänu enim löödud väravatele pääsesid lõppturniirile Markus Allast ja Semen Beljakov, kes mõlemad kogusid alagrupist üheksa punkti. Sama arv silmasid jäi ka Martin Käose arvele, ent kehvem väravatevahe jättis Narva Transi palluri finaalturniiri ukse taha. Neljanda-viiendana lõpetasid turniiri Karl Rudolf Õigus ja Henri Perk.

"Kuidagi õnnega pooleks sain siin esimese koha," oskas võidumees Allast kommenteerida vahetult pärast mängupäeva lõppu. Kiidusõnu jätkus tal ka kolmanda koha mehele Käosele, kelle omapärast tsenderdustele orienteeritud mängustiili ta tunnustas.

Ka Lätis mängiti kohad välja alles viimases voorus, kusjuures esineliku lahutas igaüht üksainus punkt. Kaheksa punktiga noppis alagrupi võidu Valmierase nigeerlasest poolkaitsja Toluwalase Arokodare. Kahe võidu ja ühe viigi ning kaotusega tuli teiseks Riia jalgpalliklubi Ivans Lukjanovs. See tähendas aga, et finaalturniiri pääsmest jäid napilt ilma nii Evgeni Kozlov kui ka Arturs Karašausks, kel kogunes vastatvalt kuus ja viis punkti. Alagrupi punane latern oli Romans Mickevics.

Väravatevahe lahutas ka Leedus grupist edasipääsejaid ja finaalturniirilt napilt välja jäänuid. Kui Rokas Filipavicius võttis 13 punktiga kindla võidu, siis nii Ernestas Veliulis kui ka Eligijus Jankauskas kogusid mõlemad kümme silma. Üksainus lisavärav andis seekord edu Veliulisele. Neljanda kohaga pidi leppima Vilniuse Žalgirise noor ründemees Motiejus Burba, viiendaga Ignas Driomovas. Kuueliikmelises grupis jäi nulli peale Kaunase Žalgirise Pijus Sirvys.

Seega on finaalturniiri pääsme lunastanud neli meest nii Eestist, Lätist kui ka Leedust. Teisipäeval ja kolmapäeval selgitavad need mehed välja kogu Baltic eCupi võitja. Erinevalt eelturniirist on play-off-mängud kaalukamad ja seega ka pikemad. Kõik väljalangemisega mängud toimuvad kodus ja võõrsil põhimõttega, kus üks mäng kestab 15 minutit.