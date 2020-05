Englase treeningvideo: seljakott ja ülehüpe silda

Seljakott on võitlustehnika - vastasel seljakontrollis püsimine on üks domineerivamaid asendeid vabavõitluses ja ka lukumaadluses. Kui vastane on sellise asendi korralikult kätte saanud, on temast võrdlemisi raske vabaneda ning ühtlasi on tal sealt võimalik sooritada ka erinevaid alistusvõtteid.

Sama asendit kasutavad lapsed ja noored jõu- ja osavustreeninguks, kus seljaspüsija peab suutma käte, jalgade ja pea abil paarilisel "rodeo" käigus seljas püsida ning alumine koos seljakotiga erinevates asendites liikuda. Alustage lihtsast käpuli kõndimisest ning lisage sammhaaval erinevaid elemente, mis seljas püsimist raskemaks teevad. Ühtlasi peab seljakotikandja suutma end liigutada kontrollitult ja ohutult, et tasakaalukaotuse korral paarilisele hooga peale ei kukuks.

Ülehüppe puhul on oluline hea haare, tugev sild ning tugev keha keskosa. Kui käed kipuvad kõhu alt ära libisema, võid ühe käega (video näitel paremaga) haarata ka paarilise õlast.