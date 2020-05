Nurme dopingust Keenias: seis seal on nukker

Merepinnast 2400 meetri kõrgusel asuv Iteni linn tervitab külalisi sildiga: "Tere tulemast Itenisse, tšempionite koju". See pole vähimalgi määral liialdus, sest ükski teine linn pole kinkinud maailmale nõnda palju jooksuässasid. Paraku on viimaste aastate dopinguskandaalid Keenia kergejõustiklaste mainet kõvasti rikkunud ja maailma parima jooksuriigi muinasjutt on saanud juurde inetuid süžeeliine, kirjutab Delfi.

"Tänan, et selle kohta uurid ja sellest kirjutad," kiitis Nurme teema tõstatamist, kuna tunneb, et asi on Keenias tõepoolest halb. "Seis seal on väga nukker. Terve rida läbi aegade parimate sekka kuulunud staadioni- ja maratonijooksjaid on maha võetud – kas on proovidest eemale hoitud või mõne ainega vahele jäädud. Kui hakkasin Keenias treenimas käima, siis uskusin siiralt, et nad kõik ongi lihtsalt uskumatult kõvad töömehed."

"Päris nii see küll ei ole, et siin iga nurga taga keegi süstib. Siin pole jooksjatel selleks rahagi, kui just mänedžer aineid ei too," kommenteeris Itenis vormi koguv Iten Fosti, kes usub, et dopingulugudega pingutatakse üle.