Võrdset kohtlemist nõudev USA jalgpallinaiskond esitas uue apellatsiooni

Eelmisel aastal esitasid 28 USA jalgpallinaiskonda kuuluvat mängijat USA jalgpalliföderatsiooni (USSF) vastu kohtuasja, kus nad taotlesid võrdselt makstava seaduse alusel 60,6 miljonit eurot valuraha. Kuna mai alguses jäid maailmameistrid kaotajateks, siis esitati reedel otsuse üle vaatamiseks uus apellatsioon.

"Võrdse tasu maksmine tähendab seda, et naismängijad saavad võidu eest sama suure summa, kui meesmängijad," ütles Molly Levinson. "Argument, et naised on saanud piisavalt tasustatud, kuna nad on saanud aasta jooksul meestega peaaegu võrdselt raha, jättes arvestamata, et me oleme ka kaks korda rohkem võitnud, ei ole siinjuures vettpidav."

Tuletame meelde, et Californias asuva USA ringkonnakohtu kohtunik R. Gary Klausner ei nõustunud mängijate väitega, et naised on võrreldes meestega alamakstud, kuna olid vaadeldava perioodi jooksul pälvinud isegi veidi enam auhinnarahasid, kui nende vastassoost jalgpallikoondise esindajad. Küll aga otsustati vaadata kohtumenetluses üle kaebused, mis puudutavad meditsiini, reisimist ja treeningvõimalusi.