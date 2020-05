Tarmo Rüütli koondise juhendamisest: oleks võinud kauem olla

Jalgpallitreener Tarmo Rüütli, kelle käe all jõudis Eesti jalgpallikoondis 2011. aastal Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri play-off'i, tunnistab, et jäänuks meeskonda juhendama kauemakski.

"Ega seal midagi häbeneda ei ole," rääkis Rüütli koondise juhendamisest FCI Levadiale. "Ütlen ausalt, et kogu aeg meenuvad need kutid. See sama tuumik, kes paljuski siit Levadiast kaasa tuli. Ma võin ju need mehed kiirelt üles lugeda, aga ei hakka, te teate ju isegi, kes seda asja vedasid. Elus peab klappima ja mul klappis."

"Mõnikord vaatad koondisemänge ja mõtled, et "kurat, kutid mängisid nagu siidi." Midagi kahetseda ei ole. Võib-olla ainult seda, et oleks tahtnud kauem olla, aga kahjuks on niimoodi, et mingid pinged võivad kusagil meist mitteolenevatel põhjustel tekkida. Kogu aeg on midagi, midagi, midagi vaja. Keegi arvab, et võib juhtuda mingi ime, aga tavaliselt ei juhtu. Oleks võinud kauem olla, aga paraku otsustati teistmoodi."