Verpakovskis sooviks Läti liiga Eestisse üle tuua

Kui Eestis on alates eilsest Premium liiga klubidele lubatud kontaktsed trennid, siis Lätis käivad asjad aeglasemalt. Verpakovskis nentis, et sealsed tippklubid peavad oma trennides endiselt lähtuma 2+2 reeglist, kirjutab Soccernet.ee.

"Me ei saa ikka veel täielikult treenida. Kahemeetrise distantsiga treenimine on hea, kuid mitte täiuslik, kuna sellises režiimis töötades suudame säilitada ainult sportliku vormi. Täisväärtuslik treenimine nõuab kontaktis olemist," kritiseeris Läti ajaloo suurim väravakütt.

Seejärel jõudiski Verpakovskis oma jutuotsaga Eesti ja Leedu juurde. "Seal oli ja on haigestumise statistika palju kurvem, aga piiranguid leevendatakse kiiremini," tõi legend välja. Tõsi on - nakatunuid on lõunanaabrite seas umbes kaks korda vähem ja surmasid suisa kolm korda vähem kui Eestis. Leedu statistika läheneb pigem Eesti omale kui lätlastele. "Kui valitsus neile tehtud ettepanekuid ei kaalu, siis oleme sunnitud selle variandi peale palju tõsisemalt mõtlema," nentis Riia klubi juht. Ta lisas, et klubid soovivad mängida meistriliigas kolm ringi ja selle stsenaariumi jaoks peavad otsused tulema pigem kiirelt.