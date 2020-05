Kemerovo jätkab Cretu ja Pašitskita, kuid võib palgata Itaalia tähe

Venemaa eelmise aasta meister ja tänavune pronksiklubi Kemerovo Kuzbass jääb suvel mitmest senisest põhimehest ilma, kuid on hankimas lahkujatele ka väärt asendusi.

Juba varem oli teada, et Eesti koondise endine peatreener Gheorghe Cretu, kes tüüris meeskonna tänavu Meistrite liigas poolfinaali, ei jätka tööd Venemaa klubis. Teda asendab endine tippmängija ja Kaasani Zeniidi juhendaja Aleksei Verbov, vahendab Võrkpall24.ee.

Kemerovo diagonaalründaja Viktor Poletajev on allkirjastanud lepingu Venemaa värskeima superklubi Peterburi Zeniidiga, mida juhendab Kemerovo endine peatreener Tuomas Sammelvuo. Sammelvuo on toomas Võrkpall24 andmetel Kemerovost Peterburi ka Eestist tuule tiibadesse saanud temporündaja Dmitri Pašitski ja Soome koondise libero Lauri Kermineni. Põhjus, miks nii Poletajev, Pašitski kui ka Kerminen juba mullu koos Sammelvuoga klubi ei vahetanud, seisneb selles, et triol oli Kemerovoga kuni tänavuse aastani kehtiv leping.

Loe edasi portaalist Võrkpall24.ee.