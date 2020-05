Reim: Tkatšukile ei sobinud klubi pakutud tingimused

FCI Levadia peatreener Martin Reim tunnistas, et Juri Tkatšuki poolte kokkuleppel klubist lahkumine on tema jaoks mõistagi valus löök, aga ta tahab enda meeskonda mängijaid, kes seal päriselt olla soovivad.

Kui Levadia eriolukorra ajal veel individuaalse programmi alusel harjutas, siis tegi Tkatšuk trenni Reimi plaanide järgi. Laupäeval tema enam ülejäänud kaaslastega Maarjamäel ei kohtunud. "See on eelmise nädala teema. Mina isiklikult kõigest väga hästi ei tea, aga klubi pakutud tingimused talle ei sobinud ja ta ei soovinud enam meeskonnas olla. Treenerina tahan ma, et minu mängijad päriselt tahaksid siin olla. Kui tingimused muutusid, siis on igal mängijal õigus oma elu ise elada," selgitas peatreener Soccernet.ee-le. "Ma tean, et karantiiniaja tingimustes ei saanud ta klubiga kokkuleppele."

Reim ei eitanud, et jutt oli palgakärpest, aga otseselt kinnitama ta ei tõtanud. "Ehk ka see, aga ehk oli seal ka midagi muud. Igale mängijale mõjus see periood erinevalt," arutles ta. Praegu on mõne nädala eest 25. sünnipäeva tähistanud poolkaitsja veel Eestis, aga plaanib esimesel võimalusel Ukrainasse naasta.

