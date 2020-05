Englase treeningvideo: kitsehüpe ja paariskükk

Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks. Täna on kavas kitsehüpe ja paariskükk.

Hüppamiseks peab alumine paariline leidma mugava ja tugeva asendi, et paarilise kätetõuke peale tasakaal ei kaoks ning hüpe oleks turvaline nii toetajale kui ka hüppajale.

Kiiruse peale tehes on oluline juba enne maandumist teada, kuidas kiiresti ümber pöörata ja kumbast jalast edasi tõugata, et jalgevahelt läbijooks ilma ajakaota tehtud saaks.

Sellised tasandivahetused on olulised ka vabavõitluses, kus vaheldumisi rünnatakse nii vastase ülakeha kui ka jalgu.

Kiire ja võimas jalgadevahelt läbijooks imiteerib olukorra jätku, kus vastase jalad on vaja kätte saada ka siis, kui too on eemale liikumas või püüab oma jalgu kaitsta.

Samuti on läbijooksu puhul oluline hea asendi säilitamine - pilk jääb vastasele (ei lase pead norgu) ning istmik ei tõuse kõrgele üles - kui nii juhtub, võib tulemuseks olla, et koos vastase väikese kaasabiga jooksed lihtsalt pea ees matti.

Paariskükk on lõbus harjutus, mida võid sooritada kas nii, nagu videos näidatud, või ka lihtsalt korduste peale kükke teha. Osavamad tegijad võivad lisada ka väikese kükist üleshüppe.