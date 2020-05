47-aastane suusahüppelegend sai kätte järjekordse maailmarekordi sertifikaadi

Suusahüppelegend Noriaki Kasai sai kätte Guinnessi rekordit kinnitava sertifikaadi, mille järgi on 47-aastane suusahüppaja osalenud kõige rohkem kordi MK-etappidel.

1988. aastast 2020. aastani on Kasai osalenud 569 individuaalvõistlusel. "Ja see pole veel kõik," ütles Kasai. "Ma jätkan oma parima andmist, et seda rekordit veel suurendada."

Jaapani suusahüppelegend on osalenud kaheksatel olümpiamängudel ning 13 korral maailmameistrivõistlustel. 2018/2019. aasta hooajal lõpetas Kasai MK-sarja kokkuvõttes 39. kohal. Tema kõrgeimaks tulemuseks on kolmas koht aastatel 1992/1993 ja 1998/1999. Tema kollektsiooni kuulub ka üks MM-kuld-, kaks hõbe- ja kolm pronksmedalit. OM-ilt on ta pälvinud kaks hõbedat ja ühe pronksi.