Englase treeningvideo: sõtkumine ja karukõnnis vedu

Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks. Täna on kavas sõtkumine ja karukõnnis vedu.

Sõtkumise puhul on oluline oma raskuse usaldamine paarilisele - mõlemad paarilised toetuvad üksteise peale selliselt, et kui teine paariline äkitselt eest ära tuleks, siis peaks esimene pikali kukkuma (või end kiirelt sellest päästma).

Karukõnnis vedu treenib vedajal nii käsi ja jalgu kui ka kaela, mille küljes paariline järgi lohiseb. Maasolija jaoks on see haardetreening - mida lahtisem haare võtta, seda suurem on väljakutse.