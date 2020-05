Soome kõrgliiga alustab 1. juulil

"Meil on tore näha, et piiravaid meetmeid on hakatud kaotama. Tänase seisuga saavad meeskonnad alustada juuni alguses treeningutega ja hooaeg algab juulis. Tahtsime, et mängijad saaksid meeskonnaga treenida vähemalt kolm nädalat enne hooaja algust ning 1. juuli on meie jaoks kõige varajasem aeg, et hooajaga pihta hakata," vahendab Soccernet.ee Veikkausliiga tegevjuhi Timo Marjamaa sõnu.

"Oleme pidevas ühenduses tervishoiuametitega, et tagada jalgpalliväljakule naastes nii mängijate kui ka pealtvaatajate ohutus," lisas ta.

Eelmisel hooajal võeti Soome kõrgliigas kasutusele uus turniiriformaat ning sellega jätkatakse ka tänavusel aastal. Esiteks mängivad 12 meeskonda kõik omavahel kaks korda läbi. Seejärel jagatakse liiga pooleks ning peetakse mini-turniir, kus mängitakse korra kõigiga läbi. Igal meeskonnal on selle süsteemi järgi kavas 27 kohtumist, tavahooajal 22 mängu ja mini-turniiril viis.