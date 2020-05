Eesti rannavolletipud võistlevad sel suvel MK-etappide asemel ilmselt kodumaal

Teisipäeval avati Kakumäel rannavõrkpalliplats ning see leidis kohe tõhusat kasutust. Harrastajatele lisaks said üle 50 päeva platsile ka Eesti rannavolletipud, kes sel suvel võistlevad eksootiliste MK-etappide asemel tõenäoliselt hoopis kodumaal.

Eelmisel kevadel toimusid rannavolle MK-etapid Malaisias ja Brasiilias. Sel aastal rõõmustasid Eesti tipud aga Kakumäe rannas, kus avati rannavolleplats. Mart Tiisaar, Dima Korotkov ja Timo Lõhmus olid kohe harjutamas, Kusti Nõlvak taastub veel seljahädast. Kas vahepealne aeg on olnud raske? "Ei ole üldse raske olnud, mulle on väga meeldinud. Olen saanud tegeleda teiste asjadega, millega muidu ei ole aega tegeleda," ütles Nõlvak ERR-ile. "Eks kui oleks saanud valida, oleks ikka käinud palli mängimas ja turniiridel, laagrites, aga kuna seda valikut ei olnud, leppisin selle olukorraga, mis on ja võtsin sellest nii palju, kui suutsin."

MK-etappe sel suvel ei mängitagi. Kas see võib mõjutada ka meie tippude taset? "Teades turniiril mängijaid, kõik oskavad seda aega väga hästi ära kasutada," arutles Tiisaar. "Nagu me ise tegelikult need neli kuud, mis me saame siin segamatult tööd teha, oma asjade kallal nokitseda, ma arvan, et meie taset see tõstab kindlasti ja kõvasti ja ma usun, et paljude teiste paaride taset samamoodi."

"MK-d suvel ei saa mängida, aga saab teha trenni, arendada Eesti rannavõrkpalli, mis on väga lahe," lisas Nõlvak omaltpoolt. "Kui palju sporti ei tehta, siis äkki jõuab see ka rohkemate inimesteni, see Eesti sport, Eesti rannavõrkpall."

Nii et igas halvas peitub siiski ka head. Püsib lootus, et suvel saab rohkelt heatasemelist rannavollet vaadata oma kodumaal. "Saalikoondis ei saa veel nii vara treenima hakata, ehk nad tulevad ka kõik randa, arendavad siin oma oskusi ja siis saame siin Eesti tuuril kõikide nimekate saalivõrkpallistaaride vastu mängida, et see oleks väga-väga lahe ja ma arvan, et Eesti tuur võib sel suvel väga kõva tulla," avaldas Tiisaar lootust.