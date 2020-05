Norra tippsuusataja läks koroonakriisi ajal põllule tööle

28-aastane Iversen töötab enda onu talus Skognis, tegeledes nii väetamise, kündmise, äestamise kui ka külvamisega. Tegemist on vabatahtliku tööga ehk palka ta selle eest ei saa, vahendas Norra rahvusringhääling.

Iverseni sõnul naudib ta väga talutööde tegemist ja boonusena saab ta perega aega veeta. Kui poleks koroonaviirust, olnuks ta rakkes sponsoritega seotud ürituste ja võistlustega. "Siis ma ei saaks siin olla. Aga see on minu jaoks koroonaviiruse positiivne pool, onu on rahul, et tal on abiline. See on win-win olukord," tõdes Iversen.

"Väga mõnus on olla lihtsalt mina ise, mitte mõelda sellele, et olen sportlane," jätkas karjääri jooksul seitse MK-etappi võitnud norralane. "Tean, et paljud treenivad kõvasti, aga ma ei soovi seda praegu teha. Muidugi ootan talve, aga pean tegema midagi muu nii keha kui vaimu jaoks."

Koroonaviiruse tõttu enneaegselt lõppenud hooaeg polnud Iversenile just kõige parem. Esimesed neli nädalat läksid suurepäraselt ja ta jõudis korduvalt pjedestaalile, aga detsembri lõpus jättis tol hetkel MK-sarjas teisel kohal olnud Iversen Tour de Ski pooleli, tuues põhjuseks külmetushaiguse. Uuesti leidis ta hea mineku alles veebruari lõpus peetud esimesel Ski Touril, kus ta sai kokkuvõttes neljanda koha.

"Proovisin kõike, kobasin pimeduses," tõdes Iversen, meenutades, et toakaaslane Finn-Hagen Krogh juba küsis, kas ta on karjääri lõpetanud. "Aga lõpuks viimased võistlused läksid hästi."

Iverseni sõnul hakkas tal hooaja viimaseks võistluseks jäänud Holmenkolleni 50 km järel käsi valutama ja tekkis põletik, mistõttu andis ta kehale puhkust ega tahtnud ka liiga vara treeningutele naasta. "Pean proovima puhata, tegema muid asju. Ma ei taha juuniks läbipõlenud olla. Pean enda pead säästma. Arvan, et kuni 17. maini peaksin võimalikult vähe treeningutele mõtlema," ütles ta.

Seetõttu valiski ta koondisekaaslastest sootuks erineva ettevalmistusperioodi alguse, tehes talutöid. Alates 1. maist on ta enda onu talus teinud 12-tunniseid tööpäevi, ühel päeval venis päev koguni 17-tunniseks. "Hommikust õhtuni, väikeste söögipausidega," sõnas Iversen. "Sõidan traktoriga. See on minu puhkus. Aga see meeldib mulle väga."

Iverseni sõnul töötab ta talus veel mõned päevad ja mai teisest poolest alustab ta tõsiste treeningutega.