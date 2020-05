Maailma raskeima ultravõistluse võitnud sakslanna sõitis ööpäeva jooksul üle 500 kilomeetri

Kolbingerist sai mullu esimene naisterahvas, kes on Transcontinental Race'i võitnud. Küsimusele, miks üks 24-aastane meditsiiniõpingud lõpetanud ultrasportlane sellise katsumuse ette võttis, vastas Kolbinger, et tegemist on tema selleaastase väljakutsega, kus ta tahab läbi sõita kõigi Saksamaa 16 maakonna kõrgeimad tipud.

Fiona Kolbinger sõitis ühe öpäevaga 559,5 kilomeetrit Autor/allikas: Strava

559,5 kilomeetri läbimiseks kulus sakslannal 21 tundi, 48 minutit ja 48 sekundit. "See on siiani minu kõige pikem treening," rääkis Kolbinger. "Vahepeal meenutas see mulle Transcontinental Race'i. Selle katsumuse ajal jõin ma vett ja 1,5 liitrit mahla ning sõin kaks banaani, 400 grammi kummikomme, 12 Snickersit, 200 grammi pähkleid ja rosinaid. Lisaks tegin 400. kilomeetril lisapeatuse McDonaldsis, et süüa friikartuleid ja juua Coca-Colat.

Kolbinger tunnistas, et tegi halva rajaplaneeringu, kuna jäi teel olles vihma kätte. "Õnneks tuli päike hiljem välja ja kuivatas kõik peale rattakingade ära," lisas ultrasportlane.