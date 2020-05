Suri läbi aegade Eesti teenekaim naiskorvpallur

Otsa-Višnjova lõpetas 1950. aastal Tartu 3. keskooli ja 1955. aastal Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna. Ta alustas korvpallitreeninguid 1946. aastal Tartu Laste Spordikoolis. 1949. aastal hakkas ta treenima Edgar Naaritsa käe all Tartu Ülikooli naiskonnas. Otsa-Višnjova kuulus 1952–60. aastatel keskmängijana Nõukogude Liidu koondisse. 1963. aastal asus ta elama Minskisse. Abikaasa juhendamisel võistles Otsa-Višnjova 1963–67. aastatel Valgevene koondises ja Minski Dünamos (tuli viiel korral seejuures Valgevene meistriks) ning aastatel 1967–71 ja 1976 Kohtla-Järve Eesti Põlevkivi naiskonnas. Ta on tegutsenud ka korvpallikohtuniku-sekretärina, olnud Kalevi Kohtla-Järve Laste ja Noorte Spordikoolis õppealajuhataja (1967–70), Kohtla-Järve 14. ja 16. keskkoolis kehalise kasvatuse õpetaja (1966–91) ja töötanud Lastestaadionil ja raskejõustikukoolis (1991-94). Otsa-Višnjova on mitmete riiklike teenetemärkide kavaler ning ta valiti 2010. aastal Eesti korvpalli kuulsuste halli.

Otsa-Višnjova krooniti 1959. aastal maailmameistriks ning on olnud läbi aastate Nõukogude Liidu koondise stabiilsemaid ja mitmekülgsemaid mängijaid. Medalikollektsiooni täiendasid EM-il 1952., 1954., 1956. ja 1960. pälvitud kuldmedalid ning 1958. aastal võidetud hõbe, rahvusvahelistel noorsoomängudel teenis ta 1953., 1955. ja 1957. aastal kulla, ülemaailmsetel üliõpilasmängudel 1954. aastal hõbeda. Otsa-Višnjova on mänginud 1949–63. aastatel Eesti koondises ja Tartu Ülikooli esinduskoosseisus: Euroopa Karika poolfinalist (1961), Nõukogude Liidu meistrivõistluste hõbe (1957–60). Ta tuli ka 1950–63. aastatel seitse korda Eesti meistriks.

Kõige paremini on teda iseloomustanud naiskonnakaaslane Aime Kraus-Tobi: "Otsa oli Eesti naiskonna esimene number, korvpallipubliku lemmik. Köitsid tema võluvalt naiselik olek, siiras naeratus ja meisterlik mäng. Naiskonnaliikmete hulgas oli ta tagasihoidlik, kindlate veendumustega, alati heasoovlik, konflikte vältiv kaaslane."

Otsa-Višnjovail oli lisaks oskustele palliplatsil loomupärane kunstianne, mis jäi mängija-aastail oma järge ootama. Hiljem asus ta oma kunstialaseid oskusi täiendama ülikooli juures kunstikabinetis. Tema linoollõiked, akvarellid, pisiplastika ja eksliibrised pälvisid esikohti taidluskunstnike näitustel ning said kiitvaid hinnanguid spetsialistidelt.