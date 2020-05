Englase treeningvideo: kahte erinevat varianti käru

Kui lapsega kärukõndi alustate ja käed veel hästi ei kanna, võite kinni hoida põlvedest või puusadest, et kätele vähem raskust langeks. Järgmine ülesanne on kõndimise ajal tugeva kehaasendi hoidmine - kuklast kandadeni üks sirge, istmikku üles ei suru ning jalad on põlvedest sirged.

Edasi peaks suutma keha (keskosa) paigal hoida nii, et ka kõndimise ajal tuhar sammudes vasakule-paremale vänderdama ei hakkaks. Selleks on vaja pingutada samu lihaseid nagu toenglamangus (kõht, reie esiküljed ja tuhar).

Kui käed kannavad ja keha on tugev, võib ka juba rohkem liikumiskiirust lisada, aga see nõuab head koostööd - kui jalgu hoidev paariline liigub liiga aeglaselt, siis ainult kätel liikujal on üksinda väga raske hoogu üles saada (ja teist järgi vedada või tagurpidi liikudes eest ära lükata), kui paariline liigub aga liiga kiiresti, siis on oodata avariid.

Jalad õlgadel liikumine lisab kätele koormust ning nõuab veelgi paremat paarilisetunnetust.