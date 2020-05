Rasmus Haugasmägi: ei salga, et motivatsiooniga on olnud probleeme

Eesti veemotosportlane Rasmus Haugasmägi tunnistab, et edukast karjäärist hoolimata on ta kaalunud tippspordiga lõpparve tegemist. Praegune koroonakriisist tingitud paus on aga ka seitsmekordse maailmameistri tähtsa otsuse langetamise edasi lükanud.

"Viimati käisin ma vee peal eelmine aasta ja hetkel ei ole ka lähiajal plaanis kohe vee peale minna. Hooaeg ja kõik on ju pausile pandud ja ei olegi täit teadmist, et kuna või mis hetkel see pihta hakkab. Liiga vara vormi ajastama hakata pole ka mõtet," rääkis Haugasmägi ERR-ile antud intervjuus.

Kas pika pausiga on ka oskused kerged kaduma? "Olukorras oleme kõik samamoodi, ega minu konkurendid teistsuguses olukorras praegu pole. Ma ei saa öelda, et päris nullist hakkame jälle õppima, aga ta on kindlasti erinev kui tavalised ajalised augud, mis meil on talvisel ajal olnud. Ma arvan, et ei tohiks mingit väga suurt probleemi olla. Ma olen piisavalt kogenud sõitja ja loodetavasti saame selle kiiresti kõik paika."

Kuidas mõjub kriis kogenud treenerile Üllar Põvvatile? "Ega olukord ju kiita ei ole. Meie oma spordialal panustame sellele, et hooaeg toimub ja see määrab paljuski meie sissetuleku. Ilmselgelt see mõjutab inimesi majanduslikult ja ka muudmoodi. See natuke tekitab stressi, et kuidas klubi edasi vedada. Ma arvan, et tal lihtne ei ole, aga ta on südikas mees ja kindlasti peab vastu."

Kas on mingit infot, millal mõni võistlus võiks toimuda? "Kahjuks ei ole. Hetkel on pigem lükatud raskemate otsuste koosolekud edasi ja hetkel me ootamegi rohelist tuld. Eks ta suuresti tulenebki sellest, et millised on vastava riigi kehtestatud eriolukorra reeglid. Praegu on päev korraga."

Haugasmägi kaalus eelmise hooaja lõpus ka eduka karjääri lõpetamist, kuid ka selle üle mõtlemise on ta momendil edasi lükanud. "Ei salga, et motivatsiooniga on olnud probleeme. Ma arvan, et see lisa aeg enne hooaega tuleb sellele isegi kasuks, kuid küll aga kuna see hetkeline elu on praegu pausile pandud, siis need konkreetsed otsused olen edasi lükanud. Kui oleme vee peale saanud ja esialgse tunnetuse kätte saanud, saab ka sellised otsuseid teha."

"Mis minu jaoks on viimasel ajal mõttekohaks saanud, on riski ja autasu balanss - see on hakanud kõikuma kaalukausil ühele ja teisele poole. Ei saa öelda, et see oleks just kõige turvalisem spordiala. Kindlasti mitte ka kõige ohtlikum, aga eks need tulevad mängu ja võibolla selle baasilt ongi kõige targem öelda, et kui vorm on hea, siis on ka endal enesekindlus ja turvatunne olemas. Kuidas sa ennast paadis tunned, on üsna tähtis."