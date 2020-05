Team Emirates sõlmis Hispaania talendiga pika lepingu

Alicantest pärit Hispaania juunioride meister esindab 2021. aastal UAE Team Emiratesi farmklubi - veel pole otsustatud kas Continental või Pro Continental tasemel - ja liitub põhimeeskonnaga 2022. aastal, vahendab Spordipartner.ee.

"Eesmärk on Juan tuua World Touri samm sammult," selgitas UAE Team Emiratesi mänedžer Joxean Matxin Fernandez. "Juan osales eelmisel talvel meie treeninglaagris ja kasutab tänavu meie klubi ratast. Juan tegi eelmisel aastal väga tugeva hooaja ja alustas ka tänavust aastat hästi."

Ayuso jõudis enne koroonaviiruse levikust tingitud pausi võita kuus võidusõitu. Tegemist on mägironijaga, kes on tugev ka temposõidus. Mullusel MM-il võitis ta juunioride eraldistardis pronksi. Noormehel on plaanis keskenduda rohkem mägironimisele.