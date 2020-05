Raskustes Euroliiga superklubi maksis mängijatele viimati palka detsembris

Kreeka väljaande SDNA info kohaselt on Euroliiga tippklubis Istanbuli Fenerbahces mängijatele palgad maksmata eelmise aasta 30. detsembrist.

Mullu Türgi liigas hõbedale tulnud ja Euroliigas neljanda kohaga leppima pidanud Fenerbahce oli tänavu Euroliigas hooaja katkestamise hetkel alles 8. positsioonil, vahendab Korvpall24.ee.

Fenerbahce meeskonnas pallisid tänavu sellised kuulsused nagu prantslased Nando De Colo, Joffrey Lauvergne ja Leo Westermann, tšehh Jan Vesely, itaallane Luigi Datome, kreeklane Kostas Sloukas, serblane Nikola Kalinic ning ameeriklased James Nunnally, Derrick Williams, Malcolm Thomas ja Bobby Dixon.

Mängijad on olukorra kohta saatnud kirja mängijate ühendusele (ELPA), kes aga omapoolset kommentaari veel andnud pole. Teade ELPA-le on puhas formaalsus, kuna ühenduse president on klubis palliv endine NBA mees Luigi Datome.

Fenerbahce tegutses tänavu SDNA andmetel 30 miljoni suuruse eelarvega ning on seitse hooaega selles suurusjärgus püsinud. Nüüd aga mull lõhkes ja klubi võlad on kasvanud nii suureks, et palluritele palgaraha pole.

