Jalgpalliklubid tegid üle pika aja esimese ühistreeningu

Ühel väljakupoolel võib korraga viibida kuni kümme sportlast, kes peavad teineteisega kahemeetrist vahet hoidma. Kõik jalgpallurid üritasid sellest laupäevasel treeningul piinliku täpsusega kinni hoida.

"Eks ta omajagu nuputamist oli, esiteks juba see, et kui ka treenerid on harjunud omavahel päris palju kontaktis olema, kes mis rollis on, siis see oli juba omamoodi väljakutse. Ja loomulikult kõik need harjutused selliselt välja mõelda, et oleks võimalikult turvalised," rääkis FC Flora peatreener Jürgen Henn.

Jalgpallinälg on palluritel muidugi suur, kuigi ka vahepealne aeg tuli kasuks.

FCI Levadia poolkaitsja Brent Lepistu sõnulo oli palju aega iseenda jaoks. "Olen otsinud erinevaid võimalusi, kuidas ennast veel paremasse vormi viia nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Ma ütlen ausalt, ma täitsa nautisin seda aega," lausus Lepistu.

Küsimusele, millise jälje pikk paus liigale jätab, kui mängud ükskord jätkuda võivad, vastas FCI Levadia peatreener Martin Reim, et esimestel kuudel on kindlasti väga heitlik olukord. "Võib tulla väga heast mängust väga halva mänguni välja. Selleks peab valmis olema ja püüdma vältida suuri langusi," ütles ta.

Tiitlit on jalgpallis niigi raske kaitsta. Sel aastal on Floral vaja arvestada veel eraldi teguritega.

"Võib-olla meistriks tullakse sel aastal teiste eelduste pinnalt kui muidu harjunud ollakse. Hakkavad mängima teised asjaolud, kindlasti ta omajagu mõjutab olukorda, aga raske öelda, kuidas täpselt," ütles Jürgen Henn.

Tiitlikaitsja Flora vana rivaal Levadia üritab sellega arvestada ka eriolukorras, sest meistriks tahetakse ju ikkagi ise tulla, seda isu ei ole eriolukord kärpinud.

"Treeneri jaoks on päris väljakutse, kuhu seda mängulist vormi timmida. Peab olema kuskil vahepealne ja eelist on pigem mängu lõhkuval stiilil," sõnas Martin Reim.