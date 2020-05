Kuulitõukajad leidsid võistlemiseks lahenduse

Kuigi koroonaviiruse pandeemia tõttu on ülemaailmne sporditegevus pausile pandud, võtavad 160 atleeti erinevatest riikidest siiski üksteiselt mõõtu virtuaalsel kuulitõuke võistlusel.

Teiste seas osaleb võistlusel ka Suurbritannia meister Sophie McKinna, kes on karantiini ajal treeninud peamiselt oma koduaias. "Mul on kaasaskantav võistlusring, mille ma saan maha panna ja siis kuuli tõugata," kirjeldas McKinna, kelle isiklik rekord on 17,97 meetrit. "Ma olen ka vaimselt päris heas seisus, sest ma olen saanud vaatamata kõigele treenida. Kui poleks, siis oleks lood muidugi teisiti."

Sel nädalavahetusel toimuval võistlusest saab McKinna mõõtu võtta koos Suurbritannia parima meeskuulitõukaja Scott Lincolniga, kellega koos minnakse vastamisi kuni 20-aastastele sportlastele Lewis Byngile ja Serena Vincentile. Sellele duellise saab kaasa elada otseülekande vahendusel.

Lisaks Suurbritannia kuulitõukajatele osalevad võistlusel ka sportlased Uus-Meremaalt, Lõuna-Aafrika Vabariigist ja Costa Ricalt. Võistlejate vanus jääb vahemikku 13-70 aastat. Need, kellel varustus puudub, võivad kasutada erinevaid alternatiive. Näiteks kive või oakotte.