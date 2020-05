Võrdset kohtlemist nõudev USA jalgpallinaiskond kaotas kohtus

Californias asuva USA ringkonnakohtu kohtunik R. Gary Klausner ei nõustunud mängijate väitega, et naised on võrreldes meestega alamakstud. Küll aga vaadatakse kohtumenetluses üle kaebused, mis puudutavad meditsiini, reisimist ja treeningvõimalusi.

"USA jalgpalli naiskond on saanud vaadeldaval perioodil meeste koondisega võrreldes isegi rohkem tasusid," andis kohus otsuses teada.

Mängijate pressiesindaja Molly Levinson ütles selle peale, et nad ei lepi otsusega ning võitlevad võrdse kohtlemise nimel edasi. "Me oleme šokeeritud ja pettunud," lisas Levinson. "Aga me ei anna alla!"

USA naiskond taotles kohtus jalgpalliliidult võrdse palga seaduse alusel 66 miljonit dollarit kahjutasu. Vaatamata sellele, et taotlus jäeti rahuldamata, lubas ka koondise üks kaptenitest, Megan Rapinoe, et võrdse kohtlemise nimel jätkatakse võitlemist.