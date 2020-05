Suure kahjumiga lõpetanud Itaalia kõrgliiga uus hooaeg algab novembris

Koroonaviiruse tõttu tugevalt kannatada saanud Itaalias on avaldatud esimesed korvpalliga seotud kahjuarvutused, kui poolikuks jäänud kõrgliiga (Serie A) tõttu jäi liiga eelarvesse laekumata ligi 40 miljonit eurot. Hoolimata krõbedast miinusest loodetakse mängudega taas algust teha novembris.

Itaalia korvpalliliidu president Umberto Gandini andis portaali Sportando vahendusel teada, et hooaja katkestamise tagajärel jäi sponsoritelt ning teleülekannetelt laekumata vähemalt 40 miljonit eurot, vahendab Korvpall24.ee. "Serie A hooaja eelarve on 110 miljonit eurot, millest poole katavad neli suurimat klubi. Deloitte'i (audiitorfirma – toim.) poolt kinnitatud kahjusumma võib veelgi suureneda, kui klubid on algaval hooajal sunnitud mängima tühjade tribuunide ees", selgitas 60-aastane president liiga rahalist tausta.

Sportando teatel on selgunud, et arvestades suvist koondiseakent ning Euroopa karikasarja kalendrit, otsustas Itaalia kõrgliiga nõukogu lükata uue hooaja alguse novembrisse ning olukorrast sõltuvalt võivad mängud toimuda kinniste uste taga. Itaalia ajalehe Il Resto del Carlino andmetel jääb kõrgliigasse kas 18 või 20 meeskonda.