Sergio Agüero: enamik mängijatest kardab väljakule naasta

"Enamik mängijaid kardab, sest neil on perekond, neil on lapsed ja vanemad," vahendab Soccernet.ee Agüero sõnu. "Kui naaseme, siis ma kujutan ette, et me oleme väga pinges, väga ettevaatlikud. Ja kui keegi tunneb end mingil hetkel haigena, siis mõeldakse, et mis nüüd küll toimub. Loodan, et vaktsiin lõpetab kogu selle asja," jätkas Argentina ründaja.

"See hirmutab mind, kuid mina olen siin [Manchesteris] ainult oma tüdruksõbraga. Mul pole olnud kontakti teiste inimestega. Öeldakse, et on viirusega asümptomaatilisi inimesi, kes võivad sind nakatada. Seepärast olen püsinud kodus. Võid nakatuda nii, et sa ei tea sellest ise midagi."

Homme arutavad Inglismaa klubid, kuidas hooajaga jätkata saaks. Seni on olnud juttu variandist jätkata mängudega 8. juunil.