Sordo virtuaalset kihutamist ei fänna: eelistan normaalset sporti

Hispaania autorallipiloot Dani Sordo on koroonaviiruse pandeemia ajal hoidnud end vormis simulaatoriga, kuid e-spordi võistlustest osa võtta ei taha.

"Ma pole varem sellega mänginud," tunnistas laupäeval 37-aastaseks saav Sordo Hyundai pressiteate vahendusel. "Ausalt öeldes ma ei mängi videomänge, kuid ma arvan, et vaimule ja võib-olla ka kiirusele on see hea. Seni olen mänginud üksnes sõpradega."

Autoralli MM-hooaeg ei jätku enne suve ja paljud autosportlased on sisustanud vahepealset aega e-spordiga. Sordo ei kavatse neid võistlusi plaani võtta.

"Ausalt öeldes ma ei ole nende suur fänn, eelistan normaalset sporti," vastas hispaanlane. "Ma naudin koristamist ja toidu valmistamist ning mul on ka koerad, kellega saan mängida."

Sarnaselt paljude teiste sportlastega on Sordol peamiselt kodused rutiinid. "Ma olen üritanud korra päevas üldkehalist treeningut teha ja siis erinevaid majatöid. Näiteks akende pesemine, muru niitmine, aiatööd ja palju nokitsemist sisetingimustes," loetles ta.

"Olen andnud videointervjuusid ja teinud video vahendusel ka süüa. Tavaliselt ma nii ei ela ja kuigi tunnen puudust väljas käimisest, siis ilm on olnud kena."