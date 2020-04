Englase treeningvideo: hüppenöör ja sillas ümberjooksud kätel

Hüppenöör on väga hea üldfüüsise treeningvahend ning ka võitlusspordis on see väga olulisel kohal. Pöidadel põrkamine treenib ja tugevdab pöidasid, mis on omakorda (kiiresti) liikumise juures väga oluline osa - ükskõik, kui tugev on jalg, aga kui pöid seda toetada ei suuda, siis jääb osa jala jõust kasutamata.

Samuti on hüppenööriga hüppamine oluline osa jalgade tervisest, millele korduvad maandumised ja tagasi üles põrkamised kaasa aitavad (seda muidugi mõõduka koormusega, mis tähendab, et kui varem pole hüpanud, siis peaks alustama vähehaaval). Loomulikult arendavad erinevad hüpped ka koordinatsiooni ja kehatunnetust.

Kätel tehtavad sillas ümberjooksud on taas üks harjutustest, kus pane külmikule rekorditeleht valmis ning jälgi, kuidas suudad korduste arvu kasvatada. Kui kordusi on piisavalt, võid hakata juba tegema ka kiirus peale.