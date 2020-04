Kergejõustiklastele loodi toetusfond

Rahvusvaheline kergejõustikuliit (World Athletics ehk WA) ja rahvusvaheline kergejõustikufond (IAF) lõid üheskoos poole miljoni USA dollari (ca 461 000 eurot) suuruse fondi, et aidata koroonaviiruse pandeemia tõttu raskustesse sattunud sportlasi.

"Ma olen sportlastega üle maailma pidevas kontaktis ja tean, et paljudel on rahalisi raskusi, sest rahvusvahelised võistlused on viimased kaks kuud suuremas osas pausil olnud," kommenteeris WA president Sebastian Coe.

"Meie professionaalsed kergejõustiklased saavad osa sissetulekutest auhinnarahade näol ja oleme teadlikud, et pandeemia on meie võistluskalendrit nii staadionitel kui ka maanteedel väga tõsiselt mõjutanud."

"Loodame, et suudame sel aastal vähemalt mõned võistlused läbi viia," lisas Coe, kelle sõnul loodetakse fonde veelgi juurde tekitada. "Samal ajal püüame läbi selle fondi ja lisarahadega, mida otsime, aidata nii palju sportlasi kui võimalik."

Kergejõustiku tippsarjas ehk Teemantliigas on edasi lükkunud või ära jäänud seitse etappi. Praeguse seisuga peaks kergejõustiklased esimest korda areenile saama 4. juulil Londonis ja seejärel 10. juulil Monacos.