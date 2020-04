Tervisejooksu sarja proloog kogus üle 500 osaleja

Esimest korda sarja 18-aastase ajaloo jooksul soojenduse ja tutvustusena mõeldud proloog toimus Eestis kehtiva eriolukorra tõttu kaugetapina ja kestis 20. aprillist kuni 26. aprillini.

Kui tavaliselt toimuvad sarja etapid Tallinnas, siis kaugosalusega toimunud proloogil joosti ja kõnniti veel Raplas, Rakvere, Pärnu, Haapsalu, Tartu ja mujalgi. Nädala jooksul toimunud proloogil sai 4 km pikkuse osaluse kirja 560 sarjaga liitunut, mis tähistab Eesti osavõturohkeimat virtuaaljooksu. Proloogi tulemused.

Stamina Spordiklubi poolt korraldatava Tradehouse tervisejooks ja -kõnd sarja 1. etapp toimub samuti kaugetapina ja etapi osaluse saab joosta või kõndida käesoleval nädalal ehk 27. aprillist kuni 3. maini. Kaug- ehk virtuaaletapil saab osaluse läbida erinevatel Eesti terviseradadel , aga osaluse saab joosta või kõndida ka enda poolt vabalt valitud kohas. Läbitud vahemaa peab olema vähemalt 4 km.

Kaugetapid toimuvad seni kuni kehtib eriolukord ning kehtiv liikumiskord ei muutu ehk siis kaugetapi läbimisel tuleb kindlasti järgida väljas liikumise 2 + 2 reeglit

Kaugosaluse arvestamine toimub portaali GoAndRun.eu kaudu. Kõik sarjale (nii tiimid kui individuaalosalejad) registreerunud on automaatselt olemas ka GoAndRun.eu keskkonnas ja saavad seal oma proloogi ja etappide kaugosalusi üles laadida.

Sarja Facebooki lehel on üleval ka soovituslike radade album, kuhu lisatakse eelmiste aastate tuttavaid radasid ja ka uusi radasid, kus võimalik 2 + 2 reeglit järgides joosta ja kõndida oma osaluskorrad kaugetapina.

Tradehouse tervisejooks ja -kõnd sari on mõeldud liikumisharrastuse motiveerimiseks ja propageerimiseks. Kokku on sarjas 21 etappi, mis toimuvad septembri lõpuni vähemalt seitsmeteistkümnel Tallinna tervise- ja liikumisrajal. Sel aastal toimuvad kuni eriolukorra lõpuni etapid kaugetappidena. Sari pakub võimaluse kord nädalas sörkjooksu või -kõndi tehes kolleegide ja sõprade seltsis tööst puhata ja oma tervise eest hoolt kanda. Osalemiseks on vaja moodustada nelja- või viieliikmeline tiim ning registreerida see sarja kodulehel.