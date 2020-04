Rakvere võistkond ilmselt ei naase meistriliigasse

Rakvere Võrkpalliklubi juhi Raigo Pärsi sõnul peaks juhtuma ime, et meeskond aastase pausi järel sügisel kõrgliigasse naaseks, sest Lääne-Virumaal napib nii eestvedajaid, mängijaid, raha kui ka publikut.

Koroonaviiruse möllamine pole teinud meie ega ka ilmselt ühegi teise klubi olukorda kergemaks. Ütleme nii, et ma ise küll ei näe, et Rakvere meeskond võiks sügisel meistriliigasse tagasi tulla," tunnistas Pärs teisipäeva hommikupoolikul Võrkpall24 kõnele vastates.

"Kui me eelmisel aastal mängimise lõpetasime, oli juttu 100 000 euro suuruse eelarve kogumisest. Mida me selle eest publikule pakkuda saaksime? Kas mängida lihtsalt mängimise pärast või mõelda nii, nagu mõtleb klubi suurtoetaja Maksimarketi eestvedaja Priit Teder: spordis loeb medal. Sellise eelarvega me medali eest ei võitleks," tõdes Pärs.

