Englase treeningvideo: üle joone astumised ja silda pööramised

Üle joone astumiste puhul tee endale sammud selgeks ja pane seejärel jalad nobedasti tööle. Külg ees liikumisel alusta astumist selle jalaga, kuhu poole liigud.

See on ka üks oluline esimene liikumisharjumus võitlusspordist, et liikudes oma jalgu risti ei astuta - selliselt on sul parem tasakaal ning oled võimeline igal hetkel paremini kõikides suundades liikuma ja vastase rünnakutele reageerima.

Silda pööramist ja ka sillas kõndimist võid kohe hakata kombineerima karukõnni ja vähikõnniga.