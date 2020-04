Pärnus ja Haabneemes oli käsipalliliidu projekti vastu suur huvi

"Lõpetasin ise Pärnu Ülejõe Põhikooli, seega olid sealsed olud ja õpetajad mulle tuttavad. Lisaks polnud paljud õpilased ühegi spordialaga seotud ja nii otsustasime projekti just Ülejõele viia. See on lahe kool, kus on hea saal ja väravadki juba olemas," kirjeldas Pärnus treeninguid läbi viinud Merili Heinla.

"Lapsed olid toredad, kuulasid huviga ja võtsid enda jaoks uue ala suurepäraselt omaks. Algul oli raske, sest seal on suured klassid ning mõnes tunnis oli koguni 30 last. Õnneks saadi kiirelt asjadest aru ja kui juba tegutsemiseks läks, oli palju lihtsam," sõnas lõppenud hooajal HC Kehra naiskonnaga Eesti karikafinaali jõudnud Heinla.

Koos isa Toomasega HC Pärnu/Paikuse klubis suvepealinna käsipalli arendav Heinla kinnitas, et huvi ala vastu jäi Ülejõe koolis püsima: "Kool soovib varustust juurde hankida ning õpetajad olid väga rahul, et vahelduseks Pärnus popimatele sportmängudele nagu jalgpall või korvpall saab midagi uut ja põnevat proovida."

Viimsi vallas peeti tunde kahes koolis. Püünsis viis need läbi Tallinna Käsipalliakadeemia treener Madis Kokkuta ning Haabneeme koolis HC Viimsis nii mängija kui treenerina tegutsev Jarno Nurm. Viimasel oli teiste projektis osalenud treeneritega võrreldes väike eelis, sest ta töötab samas koolis kehalise kasvatuse õpetajana.

"See pidanuks olema eelis, aga meil võttis projekti käivitamine aega – küll oli sügisene vallavanema algatatud ja direktoriga seotud kaos, siis muutus tunniplaan ning lõpuks saime alles veebruaris alustada. Plaanitud kaheksast tunnist 1.-3. klassis jõudsime enne eriolukorra kehtestamist vaid pooled ära pidada," selgitas Nurm.

"Käsipalli näidistunde oleme Haabneeme koolis ennegi teinud, aga seekord saime ühes 1. klassis teha paaristunni, mis oli kahtlemata väga kasulik. Tutvustasime pikalt erinevaid harjutusi ning saime rahulikult nii tüdrukute kui poiste vahel mängudki pidada. Kaks poissi osaleb – hetkel küll video vahendusel – HC Viimsi trennides tänaseni," rõõmustas Nurm.

HC Viimsis hetkel tüdrukute treeningrühma pole, kuid Nurme kinnitusel pannakse juba lähiajal klubis pead kokku ja mõeldakse selle moodustamisele: "Põhjused on lihtsad – esiteks pole tüdrukutel Viimsis eriti võistkondlike alade treeninguid ja teiseks meeldisid käsipalli näidistunnid neile väga."