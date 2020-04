Eesti üks parimaid maastikurattureid lõi omanimelise rattaklubi

Austa Rattaklubi asutati 14.01.2020 ning hetkel koosneb klubi kahest liikmest, asutajad Caspar Austa ja Avely Kaldoja, kes on ka klubi aktiivsed ratturid. Caspar Austa on Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi jalgrattatreener, harrastusrattur ning edukas maastikurattur, kes on juba pikemat aega olnud aktiivne jalgrattaspordi edendaja Lõuna-Eestis. Ühtlasi on Austa korraldanud juba aastaid Hispaanias jalgrattalaagrit, talvisel hooajal omanimelist matka, mis mõlemad toimetavad edaspidi uue klubi all.

Austa Rattaklubi seab eesmärgiks kohalikule elanikkonnale ja harrastussportlastele suunatud aktiivsete tegevuste (matkad, laagrid nii Eestis kui välismaal jm) korraldamise ja rattasõiduks tingimuste loomise ning seeläbi jalgrattaspordi arendamise ja populariseerimise. Samuti on uue klubi huvi korraldada kohalikke ja üleriigilisi rattavõistluseid, sealhulgas ka Eesti meistrivõistluseid. Plaanide elluviimiseks teeb klubi selleks tihedat koostööd Elva vallavalitsusega.