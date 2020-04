Englase treeningvideo: vabamaadlussamm ja kätekõverdused kätelseisus

Vabamaadlussamm on võitlustehnika, mida kasutavad nii maadlejad kui ka vabavõitlejad. Sammu eesmärk on jõuda kiiresti ja madalalt vastase jalgadeni, et neist siis kinni haarata ja vastane pikali panna. Madalates asendites liikumine treenib jalgu, tugevad jalad aitavad meil maadlusolukordades paremini liikuda ja tasakaalu hoida. Vabamaadlussammu puhul jälgi, et sa ei kukuks põlv ees maasse kinni vaid üle põlve liikumine peab olema sujuv ja kerge - kõverdatud jalg peab jääma seda palju pingesse, et suudad põlve mahapanekut kontrollida.

Kätelseisus kätekõverdustega tee algust seina ääres - võid seina vastu toetada kas ühe või kahe jalaga ning seina poole võid "vaadata" nii selja kui ka kõhuga.