Triatlonihooaja finaalvõistlust sel aastal ei toimu

Finaaletapi korraldajad andsid teada, et neil on väga kahju, et võistlus ei saa toimuda 17. – 23. augustini, kuid loodavad finaaletapi tulevikus siiski läbi viia.

Mullu toimus finaaletapp Šveitsis Lausanne'is ning maailmameistriteks krooniti prantslane Vincent Luis ja ameeriklanna Katie Zaferes.