Saalihokiliit kuulutas välja hooaja parimad

"Nüüdseks on kõigile selge, et maikuus enam mängida ei saa. Seega jäid või jäävad ära erinevate liigade ja vanuseklasside finaalid eesotsas Paf saalihokiliiga superfinaaliga, mis oli hooaja suurüritusena planeeritud Kalevi spordihalli 18. aprilliks ning mille jaoks alaliit organiseeris Eestisse ka ametliku võistluspõranda," kommenteeris Eesti Saalihoki Liidu president Meelis Aab.

"Sellegipoolest jõuti pidada Eesti liigade põhiturniirid ja ühes noorte vanuseklassis ka kohamängud. Seega katkesid võistlused hetkel, kui lõppenud oli põhiturniir ja kohamängud ei olnud alanud."

"Eesti saalihokis jõuti enne erikorra kehtestamist seisu, kus võitjad oli võimalik välja kuulutada. Kuna ettepanekuid ja arvamusi on erinevaid, siis on suheldud paljudega. Tulemused on klubidele ja võistkondadele olulised toetuste taotlemisel kohalikelt omavalitsustelt, noorte "pearaha" taotlemise edetabelitele ja eelkõige mängijatele pärast pikka hooaega."

2019/2020 saalihoki hooaja meistrid ja medalistid:

Mehed: Jõgeva SK Tähe Olivia, Sparta Team Automaailm, EMÜ SK

Naised: SK LINK/Saku, Sparta naiskond, EMÜ SK

Teine liiga: Jõgeva SK Tähe/Olivia 04, SHK Drinkgeld, Pärnu Bullet (hetkeseis katkemisel)

U-15 tüdrukud: Kehtna/Rapla SHKV, EMÜ SK, Oru Põhikool

U-12: EMÜ SK, Jõgeva SK Tähe/Olivia 08, Tapa valla Spordikool/Jäneda SK

U-14: Sparta team Automaailm, Jõgeva SK Tähe/Olivia 06, Tapa valla Spordikool/Jäneda SK

U-16: Jõgeva SK Tähe/Olivia 04, Sparta Team Automaailm, EMÜ SK

U-18: Jõgeva SK Tähe/Olivia 02, Sparta Team Automaailm, EMÜ SK (hetkeseis katkemisel)