Valgevene hokiklubis nakatus üle 20 mängija koroonaviirusesse

Valgevene meedia teatel on sealses Grodno Neman jäähokiklubis nakatunud koroonaviirusesse 23 meeskonnaliiget.

Nakatunute seas on nii põhivõistkonna, duubelrivistuse kui ka noortetiimi mängijaid. Kohaliku meedia andmetel on nakatunud koguni 17 noormängijat, kes on kõik pandud karantiini.

Esimestena diagnoositi viirus Valgevenest 13. aprillil koju naasnud soomlastel Valtteri Hietanenil, Joonas Hurril, Sami Jekunenil ja Timo Hiltunenil. Hiljem tuvastati viirus veel esindusmeeskonna mängijatel Nikita Bastrõkinil ja Viktor Moisenkol.

Valgevenes on ametlikult tuvastatud enam kui 8099 koroonaviirusesse nakatunut, kellest 938 paranenud. Viiruse tõttu on surnud 60 inimest.