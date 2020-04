Liverpooli taas tippu viinud Klopp pelgas algusaegadel vallandamist

2015. aasta oktoobris Liverpooliga liitunud Kloppil tuli meeskond uuesti üles ehitada ning üheaegselt veenda klubi ameeriklastest omanikke, et talle tasub selleks aega anda. "Oli selge, et me ei paranda olukorda üleöö. Ehkki kõik seda tahtsid, polnud see võimalik ja ma palusin aega," selgitas endine Dortmundi Borussia peatreener.

"Mind poldud kunagi varem vallandatud ja mul puudus selles osas kogemus, aga siis (Liverpooliga liitudes – toim.) tundsin, et tase on teine ja kui ma siin piisavalt kiiresti tegusid ei tee, mind vallandatakse," tunnistas Klopp. "Kuid saime selle vajaliku aja ja pärast seitset-kaheksat mängu oldi positiivselt meelestatud ja omanikud mõistsid, et oleme õigel teel. Pärast seda ei olnud neil kahtlusi."

Brendan Rodgersilt ameti üle võtnud Klopp viis Liverpooli kolme aastaga kolme finaali – 2016. aastal Euroopa liiga ja liigakarika finaali ning 2018. aastal Meistrite liiga finaali – kuid kõigis kolmes tuli tunnistada vastase paremust. 2019. aastal võideti aga Meistrite liiga, tuldi liigas rekordilise punktisummaga teiseks ning sel hooajal oldi enne koroonakriisi kindlal meistritiitli kursil.