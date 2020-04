Varakult lõppenud jalgpalli kooliprojektis osales 2371 last

Koroonaviiruse pandeemia tõttu enneaegselt lõppenud projekti "Jalgpall kooli!" 2019./2020. õppeaasta hooajast võttis osa 2371 last.

Möödunud aasta septembris alanud kooliprojekti kuues hooaeg pidi kestma juunini, kuid koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorra tõttu jäid viimased külastused märtsikuusse. "Koolid on alates eriolukorra algusest suletud ning praegusel hetkel me ei tea, kas ja millal oma tavapärase tegevusega jätkatakse. Isegi kui koolid selle õppeaasta sees avatakse, on nende fookuses õppetöö ja selle korraldamine. Seega otsustasime selleks õppeaastaks külastustele joone alla tõmmata," sõnas rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allas.

Septembris ja oktoobris olid projektis osalejateks Rõuge Põhikool, Valga Priimetsa Kool, Konguta Kool, Võnnu Keskkool, Kosejõe Kool, Oru Põhikool, Emili Kool, Melliste Algkool-Lasteaed ja Vana-Vigala Põhikool. Kokku osales näidistreeningutel 430 last.

Novembrikuus jõuti seitsmesse maakonda, kui kooliprojekti treenerid külastasid Kaiu Põhikooli, Järvakandi Kooli, Hagudi Põhikooli, Rääma Põhikooli, Siimusti Lasteaed-Algkooli, Lagedi Kooli, Emili Kooli, Vihasoo Lasteaed-Algkooli, Paldiski Põhikooli, Ardu Kooli, Vara Põhikooli, Kambja Põhikooli, Krabi Kooli ja Väike-Maarja Gümnaasiumi. Nendes koolides tegi jalgpalliga lähemalt tutvust 717 õpilast.

Aasta lõpus, detsembris viidi külastusi läbi Kivi-Vigala Põhikoolis, Risti Põhikoolis, Kääpa Põhikoolis, Torma Põhikoolis, Esku-Kamari Koolis, Kirivere Koolis ja Randvere Koolis. Jalgpallirõõmu jagus nendes koolides 355 lapsele.

Käimasoleva aasta jaanuaris ja veebruaris osalesid külastustes 645 õpilast, kui kooliprojekti treenerid käisid Avinurme Gümnaasiumis, Porkuni Koolis, Roela Lasteaed-Põhikoolis, Võsu Koolis, Uhtna Põhikoolis, Vasalemma Põhikoolis, Kose Gümnaasiumis, Märjamaa Gümnaasiumis, Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis, Noarootsi Koolis, Otepää Gümnaasiumis ja Tsirguliina Koolis. Viimased külastused toimusid märtsikuu alguses, kui Ülenurme Gümnaasiumis ja Tartu Hansa Koolis tegid harjutusi 224 õpilast.

Sel hooajal oli kooliprojekti raames plaanis teha 100 koolikülastust, kuid eriolukorra tõttu jäi lõplikuks arvuks 44. Kokku jagas kooliprojekti tiim koolidele kingitustena välja 344 palli ja 430 vesti ning läbis külastuste käigus 5222 kilomeetrit. Klubidest aitasid "Jalgpall kooli!" treeneritel külastusi läbi viia FC Kose, Pärnu JK Vaprus, Viimsi MRJK, FA Tartu Kalev ja Tartu JK Tammeka.

Projekt alustas tegevust 2014. aasta sügisel ning kuue hooajaga (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) on koolikülastustest osa võtnud ligikaudu 33 000 õpilast.