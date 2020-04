Englase treeningvideo: hüppega kukerpall ja muna

Hüppega kukerpalli ette soovitame ära teha tavalise kukerpalli ja ka kätelseisu, vähemalt seina ääres - selliselt ennetad vigastusi ja kehal on õhulennu ajal parem suunataju. Kui see on su esimene kord hüppega kukerpalli teha, soovitame leida mõne madratsi, et maandumine oleks pehmem. Õues tehes viska pilk maandumiskohale peale, et seal ei oleks peidus mõnda kivi või kändu. Kui tahad lisada mängulisust või suurendada väljakutset, lisa teele takistusi, millest siis kaugusesse või kõrgusesse vaja üle hüpata. Sellisel juhul vali aga kindlasti midagi pehmet, et kui hüpe ei tule nii pikk või kõrge kui plaanitud, oleks sellele otsakukkumine talutav.

Seljal munaasendis veeremise puhul teevad olulist tööd küünarnukid, mis maas liikumisele hoogu juurde annavad. Hoo sisse saamine (nagu ka mitmete muude harjutuste puhul) on siin suurem väljakutse kui hoo üleval hoidmine.