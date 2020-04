Väikestele karikavõistlustele registreerus 74 meeskonda

Avaringis toimub kümme kohtumist, otse pääses järgmisse ringi 54 meeskonda. Loosimise lindistust saab vaadata Eesti Jalgpallli Liidu ametlikult YouTube'i kanalilt.

Seoses Covid-19 pandeemiaga pole veel selgunud, millal väikestel karikavõistlustel sel aastal esimesed mängud peetakse.

Mullu triumfeeris A. Le Coq Arenal toimunud finaalis Paide Linnameeskond III, kes alistas otsustavas mängus 4:1 FC Otepää. III liigas palliv Otepää peab loosi tahtel tänavu alustama avaringist, kui võõrustatakse Kohtla-Nõmmet (rahvaliiga).

Väikeste karikavõistluste 1/64-finaalpaarid:

Rummu Dünamo (III liiga) – Young FC (RL)

Tallinna FC Ararat (III liiga) – Saku Jalgpalliklubi (RL)

FC Aruküla (IV liiga) – Rasmus Värki Jalgpallikool (RL)

FC Järva-Jaani (III liiga) – IBK Here for Beer (RL)

Lilleküla JK Retro (III liiga) – Värska (RL)

FC Otepää (III liiga) – Kohtla-Nõmme (RL)

Tallinna FC Eston Villa II (IV liiga) – Jalgpalliklubi 32. Keskkool (RL)

Põhja-Tallinna JK Volta (II liiga) – Viljandi JK Tulevik III (IV liiga)

FC Maardu Aliens (III liiga) – Tallinna FC Zapoos (III liiga)

FC Maksatransport (RL) – JK Metsis (RL)

Väikeste karikavõistluste 1/32-finaalpaarid:

Harju JK Laagri (II liiga) – Raplamaa JK (II liiga)

Team Helm (RL) – Tallinna FC Hell Hunt (III liiga)

Tallinna FC Eston Villa II (IV liiga) vs. Jalgpalliklubi 32. Keskkool (RL) võitja – Viimsi Lõvid (IV liiga)

Saue JK (II liiga) – JK Kernu Kadakas (III liiga)

FC Aruküla (IV liiga) vs. Rasmus Värki Jalgpallikool (RL) võitja – Lilleküla JK Retro (III liiga) vs. Värska (RL) võitja

Maardu Linnameeskond II (II liiga) – Maarjamäe FC IGI (IV liga)

Kohtla-Järve JK Järve III (III liiga) – Tallinna FC Flora U19 (II liiga)

Tallinna FC TransferWise (IV liiga) – FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM (III liiga)

Kristiine JK (IV liiga) – Rumori Calcio Tallinn (IV liiga)

Paide Linnameeskond III (II liiga) – Tallinna JK Jalgpallihaigla (IV liiga)

Tartu JK Welco II (II liiga) – FC Jõgeva Wolves (II liiga)

Anija JK (III liiga) – Saku Sporting (III liiga)

FC Järva-Jaani (III liiga) vs. IBK Here for Beer (RL) võitja – Tallinna FC Teleios (IV liiga)

SK Imavere (III liiga) – Läänemaa JK Haapsalu (IV liiga)

FC Tallinna Wolves (IV liiga) – FC Elva II (III liiga)

Tallinna FC Pocarr (III liiga) – FC Kuressaare II (II liiga)

Raasiku FC Joker (II liiga) – Viimsi JK II (II liiga)

Keila JK II (III liiga) – FC Otepää (III liiga) vs. Kohtla-Nõmme (RL) võitja

Rumori Calcio II Tallinn (IV liiga) – Põhja-Tallinna JK Volta (II liiga) vs. Viljandi JK Tulevik III (IV liiga) võitja

Türi Ganvix JK (III liiga) – Tallinna FC Reaal (IV liiga)

Rummu Dünamo (III liiga) vs. Young FC (RL) võitja – Tallinna SC ReUnited (IV liiga)

Pärnu JK Poseidon (II liiga) – Tallinna JK Legion II (II liiga)

FC Maardu Aliens (III liiga) vs. Tallinna FC Zapoos (III liiga) võitja – Valga FC Warrior (III liiga)

Tartu JK Welco X (III liiga) – Tallinna FC Zenit (III liiga)

Nõmme Kalju FC III (III liiga) – Tallinna FC Ararat (III liiga) vs.

Saku Jalgpalliklubi (RL) võitja

FC Lebo Ülesanne (RL) – Tartu FC Helios (II liiga)

FC Maksatransport (RL) vs. JK Metsis (RL) võitja – JK Loo (IV liiga)

Tallinna FC Eston Villa (III liiga) – FC Lelle (IV liiga)

Märjamaa Kompanii (III liiga) – FC Mulgi (RL)

FC Kose (III liiga) – Tallinna JK Piraaja (II liiga)

Rakvere JK Tarvas II (III liiga) – FC Äksi Wolves (III liiga)

Põhja-Sakala (II liiga) – FC Sillamäe (III liiga)

Väikestel karikavõistlustel osalevad II ja madalama liiga meeskonnad ning lisaks mitmed rahvaliigas pallivad võistkonnad.