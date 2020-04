Sordo kaardilugeja võitleb tsiviilkaitses koroonaviirusega

"Me oleme jaganud kaitsemaske, käinud vanurite asemel poes, pihustanud vee ja naatriumhüpokloriidi lahust, et üritada viiruse levikut peatada," lausus 51-aastane hispaanlane Hyundai võistkonna pressiteate vahendusel.

"Kuna elan üksi, siis olen kogukonna jaoks igati kättesaadav. See on uskumatu, minu külas aitavad kõik üksteist. Meil on siin palju talunikke, aga ka palju vanu inimesi ja kõige tähtsam on see, et nad ei tunneks end üksikuna."

"See aitab ka mind väga, kui tunnen, et olen kasulik," jätkas del Barrio. "Profisportlastena peame olema väga isekad, kui tahame võita, aga praegu on täiesti teised lood. Peame inimesi aitama ja mõtlema mitte ainult endile, vaid ka teiste inimeste peale."

Lisaks üritab del Barrio kasutada aega eneseharimiseks. "Ma olen tekitanud endale õppimisrutiinid. Olen üritanud parandada oma oskusi prantsuse keeles, mille tase ei olnud aasta eest just fantastiline. Sama lugu itaalia keelega. Samuti olen hoidnud end füüsiliselt vormis, üritan hoida madala kalorsusega dieeti, sest muidu võtan kaalus juurde."

Del Barrio on tuntud ka suure maratonijooksu huvilisena. "Minu parim aeg - kolm tundi ja 11 minutit - on joostud üheksa aastat tagasi. Ma ei alusta kunagi maratoni täispikale distantsile mõeldes. Keskendun esimesele kümnele kilomeetrile. Kui need on läbi, siis järgmistele ja nii edasi."

"Isolatsioon vajab samasugust mentaliteeti," tähtsustas hispaanlane. "Mõelgem kõigepealt tänasele, siis homsele ja mitte kaugemele, sest nii on lihtne hulluks minna. Aega tuleb hinnata teisel moel ja võtta asju samm-sammult."