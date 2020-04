Mait Patrail: just hakkasin end rünnakul kindlamalt tundma

Saksamaa käsipalliliit hoidis veel pikalt õhus lootust, et hooaegadega suudetakse jätkata, kuid teisipäeval tuli lõplik teade, et koroonapandeemia tõttu lõpetatakse aasta ning THW Kiel kroonitakse riigi meistriks.

Mait Patrail ja TSV Hannover jäid neljandale kohale ning tagasid endale järgmiseks hooajaks koha tugevuselt teise eurosarja (European Handball League), vahendab Käsipall24.ee.

"Eks see oli arvata, et hooaega me lõpuni mängida ei saa. Hea, et see nüüd ametlikult välja öeldi ning klubid saavad järgmise aasta peale mõtlema hakata," ütles tänavu 26 mänguga 40 väravat visanud Mait Patrail.

"Isiklikus plaanis on loomulikult kahju, et see kõik nii lõppes. Just hakkasin end ka rünnakul kindlamalt tundma ning tuleviku osas oleks olnud parem, kui saanuksin enda võimeid veel näidata."

"Nüüd hakkame erinevate klubidega suhtlema ning uurime, kellel võiks olla huvi ja võimalusi minule lepingut pakkuda."