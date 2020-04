Englase treeningvideo: maadlussillas ülehüpped ja suunamuutustega hüpped

Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks. Täna on kavas maadlussillas ülehüpped ja sunnamuutustega hüpped.

Sillas ülehüpped on maadlussilla puhul juba tasemenäitaja. Ühelt poolt peab olema sild tugev, et asendis läbi liikumiste stabiilsena püsida ning teiselt poolt tuleb suuta tagurpidi kehaasendis teha keeruline koordinatsiooniharjutus, mida tagasihüpe ka on.

Sillas ülehüpet (või sellega sarnaseid tehnikaid) kasutatakse ka võitluses, kui vastane on maas sinu haardes ning on vaja vahetada kas oma asukohta, ilma haaret lahti laskmata, või jätkata rünnakut uues suunas.

Suunamuutusega hüpete suundasid võib valida ka teisi, kui 180 kraadi. Samuti võib nendest teha nö raja, kus vahelduvad erinevad hüpped ning läbida ongi vaja täpne teekond ühest toast teise. Samuti võib hüpata erinevate distantside peale, kus mõned hüped on lühikesed ja teised on venitatud pikaks.