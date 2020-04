Roger Federer tegi ettepaneku maailma tennist reformida

Šveitsi vanameistri sõnul on paljude tennisesõprade jaoks segadust tekitav asjaolu, et mehed ja naised võistlevad kahe erineva katuseorganisatsiooni (ATP ja WTA) egiidi all. Federeri hinnangul võiksid kaks organisatsiooni ühineda üheks.

"Võime kriisist väljuda kahe nõrgendatud organisatsiooniga või ühe tugevaga," kommenteeris Federer kolmapäeval sotsiaalmeedias, lisades, et ühinemine pidanuks juba ammu aset leidma.

"Ma ei räägi koos samal väljakul võistlemisest, vaid katuseorganisatsioonide ühinemisest. Fännide jaoks on segane, kui on erinevad punktiarvestused, logod, kodulehed ja turniirikategooriad."

Federeriga nõustusid mitmed teised tennisetipud, nagu Wimbledoni võitja Simona Halep, Argentina äss Diego Schwartzman ja kahekordne slämmiturniiride võitja Garbine Muguruza.

ATP ega WTA pole veel Federeri ideed kommenteerinud. Mullu novembris ütles WTA president Micky Lawler, et kahe organisatsiooni ühinemist tuleks tõsiselt kaaluda.