Esimene sügisene suurvõistlus, Berliini maraton, on sunnitud plaane muutma

Koroonaviiruse pandeemia on seni mõjutanud eeskätt suve esimeses pooles kavas olnud jooksuvõistlusi – sügisele on lükatud mitmeid aprillis ja mais toimuma pidanud võistlusi. Teisipäeva õhtul teatas esimene sügisene suur jooksuvõistlus, Berliini maraton vajadusest muuta korraldusega seonduvat.

Berliini maraton on käesoleval hetkel kalendris 27. septembril ning hetkel on selge vaid see, et sel kuupäeval Berliinis 42,2 km ei joosta, vahendab Marathon100.com.

Nimelt võttis Berliini linnavalitsus vastu otsuse keelata kõik enam kui 5000 inimesega avalikud üritused kuni 24. oktoobrini 2020. Berliini maratoni osavõtjate arv on küündinud enam kui 40 tuhandeni ehk käesolev otsus mõjutab ka Saksa suurima jooksuvõistluse toimumist algsel kuupäeval.

Kuivõrd Berliini linnavalitus teavitas oma otsusest alles teisipäeval, ei ole ka maratoni korraldajatel veel järgmised sammud paigas. Kas võistlus lükkub edasi või jääb ära, on hetkel veel selgusetu.