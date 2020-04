Halb üllatus pani Eesti võrkpalluri Tuneesias raskesse seisu

33-aastane Raadik on olnud Aafrika mandril juba mõnda aega üksinda, sest tema elukaaslane Elina ja tütar Sade pääsesid Tuneesiast õigeaegselt tulema, vahendab Võrkpall24.ee.

"Soome riik tegi erakorralise lennu, et puhkajad Tuneesiast koju viia. Nad said sellele lennule peale. Selles suhtes on kõik super. Mina jäin tol hetkel aga siia, kuna klubi ütles, et küll kümne päeva pärast liiga jätkub," meenutas Raadik. Klubi optimistlik prognoos pole mõistagi täide läinud ja eestlane on olnud juba nädalaid üksinda hotellitoas.

Raadik siirdus Türgi kõrgliigast Tuneesiasse detsembris, kuid mänguaega ta üleliia palju ei saanud. Põhjus seisnes selles, et sealses liigas tohib korraga olla väljakul vaid üks leegionär, kelleks Sfaxieni puhul osutus ukrainlasest diagonaalründaja Andrei Tuptši.

Loe pikemalt portaalist Võrkpall24.ee.