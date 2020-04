Itaalia jalgpalliklubi võtab kasutusele kuueaastase fänni särgidisaini

Itaalia jalgpalli esiliigaklubi Pescara Calcio korraldas noortele fännidele eriolukorra ajal igavuse peletamiseks võistluse, kus poolehoidjad said disainida meeskonna järgmise hooaja võistlusvormi. Võitjaks osutus kuueaastase Luigi D'Agostino kavand.

D'Agostino disainil on kujutatud vikerkaare all jalgpalli mängivat delfiini ning merelaineid. Delfiini on kujutatud ka Pescara Calcio vapil. Sinivalges vormis mängiv Pescara võtab võitnud disaini kasutusele uuel hooajal.

120 000 elanikuga kuurortlinnas Pescaras tegutsev Pescara Calcio jalgpalliklubi asutati 1936. aastal ja on kõrgliigas mänginud seitsmel hooajal, seda viimati aastatel 2016–2017.

Käimasoleval hooajal hoidis Pescara enne võistluste katkestamist esiliigas 20 meeskonna konkurentsis 14. kohta.